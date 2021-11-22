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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 22 Kasım 2021, Pazartesi

Mesut Pereira’yı ipten aldı

DEMEK ki neymiş Fenerbahçe dörtlü savunma oynayabilirmiş. Hem de Galatasaray gibi ezeli rakibinin sahasında hem de 50 bin kişinin önünde. Demek ki neymiş Mesut Özil bu takımın vazgeçilmeziymiş. Mesut son iki maçta Pereiara'yı resmen ipten aldı. Mesut Özil En güzel cevabın sahada verileceğini hem Pereira'ya hem de herkese göstermiş oldu.
Sanıyorum bundan sonra Pereira'nın sistem ve Mesut ile ilgili tereddütü kalmamıştır.
Ali Koç dahil bir çok kişiyi etkileyecek derbi sonucu Fenerbahçe'yi resmen hayata döndürdü. Ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı verdi.
İrfan Can Kim Min Jea, kaleci Berke ve tabi ki Mesut gecenin en başarılı isimleriydi.

HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ
GALATASARAY'DA ilk devre Kerem oldukça etkili bir futbol oynadı. Galatasaray'ı maç boyunca oldukça iyi pozisyonlara girdiğini de söylemek lazım. Kim ve Berke Galatasaray'ın kazanmasına izin vermedi.
Hakem Halil Umut Meler'e de bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum. Maçın genelinde verdiği kararlar doğruydu.
İptal ettiği golde de Fenerbahçe lehine vermediği penaltı pozisyonunda da kararları doğruydu..

Mesut cevabını sahada verdi

Berke&Kim G.Saray'a izin vermedi

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Mesut Pereira’yı ipten aldı
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