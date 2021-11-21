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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 21 Kasım 2021, Pazar

Beşiktaş’ta herkes formsuz

MİLLİ maç arasını iyi değerlendirip lige yeniden başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Alanya'da oyuna da bu istekle başladı. Özellikle sağ kanattan Rosier ile Alanyaspor kalesini tehdit ettiler. Ama golü bulamayıp kendi kalelerinde golü gördükten sonra oyundan fazlasıyla düştüler. İlk 45 dakikada son dakikadaki pozisyon haricinde neredeyse hiç pozisyon ürütemediler. Kenan ortada hiç yoktu. Ghezzal geçen seneki günlerini mumla aratır vaziyetteydi.
Atiba ve Pjanic de etkisiz kalınca Beşiktaş pozisyon üretemedi.
İkinci yarıya başlarken Atiba değişikliği doğruydu belki ama bir sakatlığı yoksa Pjanic'in çıkması bence yanlıştı. Bazı oyuncular günlük performansla değerlendirilemez. Pjanic klasındaki bir oyuncu her an şapkadan tavşan çıkartıp sonucu değiştirebilirdi.
Bence Sergen hocanın en büyük sıkıntısı, bireysel olarak oyuncuların performanslarının çok uzağında kalması. Yeni oyuncular da geçen seneki oyuncular da performanslarından çok uzaklardalar.
Beşiktaş, Alanya'da yaşadığı kayıpla zirveden bir adım daha uzaklaşmış oldu.

Pjanic sahada kalmalı

İşler artık daha zor

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Beşiktaş’ta herkes formsuz
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