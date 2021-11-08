Böyle devam etmez!

ANTWERP maçında alınan 3-0'lık galibiyet ve ortaya konan iyi oyun fazla abartıldı. Bir anda sistem tartışmaları sona erdi. Pereira ideal 11'ini buldu dendi. Bundan sonrası için herkes ümitlerini tazeledi. Ama şu unutuldu ki rakip bizim bir alt ligimizde orta sıralarda oynayacak bir takımdı. O gün Fenerbahçe'nin kaleye çektiği ilk iki şut gol olmuştu.

Sonrasında maç Fenerbahçe'nin istediği gibi sonuçlandı.

Ama dün gece gördük ki kazın ayağı öyle değildi.

Pereira her zaman yaptığını yine yaptı.Sosa'yı kulübeye çekti. Novak yerine Szalai ile başladı.Ve yine 11'i bozdu. Sonrasında da İrfan Can hariç sahada sadece koşan bir takım izledik.

KALİTESİ YOKTU

Kalite yoktu. Kaliteli ayaklar kulübede bekliyordu. Ve şuursuzca rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım vardı. Dün gecenin tek sevindiren tarafı 2-0'dan 2-2'ye gelmesi tek sevindirici şeydi.

Böylece takım tarihi bir utançtan kurtulmuş oldu.

Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Pereira bu sistemle devam etmeyi düşünüyorsa, Ali Koç'un yarın sabah Pereira'yı göndermesi en hayırlısı olacaktır.

Hiç fazla beklemesine gerek yok.

Fenerbahçe yarıştan kopmak üzere.

Daha oynayacağı iki derbi var.

Bunu da belirtmemiz lazım...

Yanlış kadro seçimi

Yarıştan kopmak üzere