Trabzon emin adımlarla...

ÖNCELİKLE skordan başlayalım... Beraberliğin bile iyi sayılacağı bir maçta Trabzonspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmesi Bordo-Mavililer için tek kelimeyle müthiş...Trabzonspor Beşiktaş'ın 10, maç fazlasıyla ise Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 11 puan önünde. Tabii ki her şey bitmiş değil ama şampiyonluğu çok isteyen, camia olarak hedefe kilitlenmiş bir Trabzonspor var.

0-0'ı oynamayı çok iyi bilen, dengeli ve kademeli bir şekilde ilerleyen Trabzonspor, taraftarlarına çok şey vaat ediyor. Bakasetas'ın çıkması Trabzonspor'un aleyhine olacak gibi düşünürken Siopis'in oyuna girmesi Bordo- Mavililer'e dinamizm kattı.

Atalarımız boşuna, "Her şerde bir hayır var" dememmişler.

BEŞİKTAŞ YORGUN

Gecenin oyuncusu kim derseniz, kesinlikle Uğurcan'dı.

Tam bir kaptan ve büyük takım kalecisi gibi oynadı.

Abdülkadir Ömür, Hamsik ve Nwakaeme de gecenin başarılı isimlerindendi.

Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nin hem fiziksel hem de psikolojik yorgunluğunu çok fazla hissediyor.

Bireysel olarak da takım oyunu olarak da geçen sezonun çok uzağındalar ki Sergen hoca da "Bu oyunla bu farkın kapatılması çok zor" diye açıklama yaptı ve takımdaki sıkıntıyı dile getirdi.

Uğurcan harika oynadı

Beşiktaş için işler kötü gidiyor