Artık çok zor!

BU skor Fenerbahçe için şüphesiz ki hiç iyi olmadı...

Mutlak kazanması gereken maçta ligin en dominant takımına karşı, özellikle Gökhan atıldıktan sonra çok fazla şansı kalmadı. Ve maç berabere bitti.

Gökhan tecrübesindeki bir oyuncunun o dakikada o faulu yapması doğru değildi. Takımını 10 kişi bırakmaktansa 11'e 11 1-0 geride olmak bence daha iyidir. Maçın son anları olsa böyle bir faul kabul edilebilirdi. Oyuna gelecek olursak Emre Belözoğlu'nun kendi oyun felsefesini böylesine güçlü bir rakibe karşı sürdürmek istemesi aynı şekilde oynaması hem büyük cesaret işiydi. Hem de Fenerbahçe adına yakışan bir oyun planıydı.

DOĞRU FELSEFE BU!

Alanya'ya karşı ilk devredeki maçta top yüzde 70 Alanyaspor'daydı. Aynı şekilde Galatasaray da Alanya'ya karşı oynarken topu tamamen rakibine bırakmıştı. Bu yüzden oyun felsefesinin doğru olduğunu ve bunda ısrar etmesini taktir etmek lazım. Şampiyonluklar bir iki maçla değil bir felsefe ile kazanılır.

Ben Emre Belözoğlu'nun ileride bu felsefeyle başarılı olcağına inanıyorum.

MAÇIN EN İYİSİ HARUN

Kalede başarılı bir performans gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN

Hiç yapmaması gereken bir hata yaptı.