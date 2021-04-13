RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 13 Nisan 2021, Salı

Farklı bir Fenerbahçe

GEÇEN haftaki puan kaybına rağmen özellikle Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futbolunun iyi olduğunu söylemiştim. Dün akşamki maçta da iyi oyununun gelişerek devam ettiğine şahit olduk.
Emre Belözoğlu çıkarttığı 11 ile herkesi şaşırttı.
Tamamen teknik becerisi yüksek neredeyse hepsi 10 numara oynayabilecek 5 tane orta saha ile maça başladı. En uçta da gerçek mevkisi santrfor olmayan Valencia'yı koydu.
Maç başladığında gördük ki bu tercihin sebebi topa sahip olmak.
Ve oyunu rakibe kabul ettirip Fenerbahçe'nin genlerine uyan oyunu oynamak. Rakip ligin en güçlü takımlarından biri ve orta alanda çok iyi pas yapan Gaziantep olunca "Acaba topu kaptırınca Fenerbahçe takımının reaksiyonu ne olacak?" diye düşündüm. İlk gole kadar gördük ki top yüzde 70'e yüzde 30 Fenerbahçe'de kaldı. Rakibe üst üste 3 pas dahi yaptırmadılar.
Emre Belözoğlu Sosa'ya takımın liderliğini vermiş ve bu da Sosa'nın oyununu çok olumlu yönde etkilemiş.
Genel anlamda Fenerbahçe'nin mücadele isteği ve oyun temposu çok iyiydi. Ama tabi ideal değildi.
En büyük sıkıntı şuydu maçın son bölümlerinde çok baskı yediler ve Antep'e çok gol pozisyonu verdiler.
Bu halledilmesi gereken büyük bir problem. Kritik anlarda topa sahip olup oyunu soğutmanın yolunu da bulmakı gerek.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Farklı bir Fenerbahçe
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