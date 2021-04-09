Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Nisan 2021, Cuma

Zirvede ağır yaralı

FENERBAHÇE'NİN iddiasının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için 3 puan alması gereken maçta Malatya engelini aşamadığını gördük.
Kayıp tabi ki büyük. Ve bundan sonrası için de moral bozucu. Ama oyuna bakıyorum en azından topa sahip olup rakip sahada oynamaya çalışan oyuna hükmeden bir Fenerbahçe vardı.
Maç boyunca yüzde 72'ye 28 oranında topun Fenerbahçe'de kaldığını gördük. İlk devre rakibe iki pozisyon verildi. İkinci devre ise nerdeyse sıfır pozisyonla maçı bitirdiler.

F.BAHÇE GİBİ OYNASIN
Yani rakip kale önünde oynarken de savunma yanını iyi yaptılar. Bu oyunun bir eksiği vardı. O da sürat.
Topun sürati arttığında Fenerbahçe istediği oyuna kavuşacak gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki bu saatten sonra ne kıymeti var.
Hiç değilse Fenerbahçe gibi oynayarak sezonu bitirebilirler.
Malatya'da kaleci Ertaç kurtarışlarıyla geceye damga vururken Pelkas'ın son saniyelerde kaçırdığı gol resmen saç baş yoldurdu.
Gördüğüm kadarıyla Emre Belözoğlu kendi oyununa uygun oyuncu arayışına devam ediyor.
Ama kaybedilen iki puan şampiyonluk ümitlerini çok azalttı.
Böyle bir arayış zamanı Fenerbahçe için maalesef yok.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Zirvede ağır yaralı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ