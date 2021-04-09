Zirvede ağır yaralı
Kayıp tabi ki büyük. Ve bundan sonrası için de moral bozucu. Ama oyuna bakıyorum en azından topa sahip olup rakip sahada oynamaya çalışan oyuna hükmeden bir Fenerbahçe vardı.
Maç boyunca yüzde 72'ye 28 oranında topun Fenerbahçe'de kaldığını gördük. İlk devre rakibe iki pozisyon verildi. İkinci devre ise nerdeyse sıfır pozisyonla maçı bitirdiler.
F.BAHÇE GİBİ OYNASIN
Yani rakip kale önünde oynarken de savunma yanını iyi yaptılar. Bu oyunun bir eksiği vardı. O da sürat.
Topun sürati arttığında Fenerbahçe istediği oyuna kavuşacak gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki bu saatten sonra ne kıymeti var.
Hiç değilse Fenerbahçe gibi oynayarak sezonu bitirebilirler.
Malatya'da kaleci Ertaç kurtarışlarıyla geceye damga vururken Pelkas'ın son saniyelerde kaçırdığı gol resmen saç baş yoldurdu.
Gördüğüm kadarıyla Emre Belözoğlu kendi oyununa uygun oyuncu arayışına devam ediyor.
Ama kaybedilen iki puan şampiyonluk ümitlerini çok azalttı.
Böyle bir arayış zamanı Fenerbahçe için maalesef yok.
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