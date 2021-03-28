Hepinize helal olsun...

HOLLANDA Milli Takımı'na göre çok farklı oynayan bir rakiple karşılaştık.

180 milyon Euro'luk Haaland geçen sene ligimizin tozunu atan Sörloth rakibin santrforları olunca ister istemez çekincelerimiz vardı. Ama bütün dünya devlerinin peşinden koştuğu Haaland'a kaleyi dahi göstermeden maçı tamamladık.

Sörloth bir pozis.onda boşluk buldu onda da top direkten döndü. Demek istediğim şu mutheşem bir defansımız var.

Muhteşem bir takım savunmamız var. Bireysel olarak da takım halinde de kusursuz oynadık. Ve Norveç'in silahlarını sahadan sildik. Şenol hoca işin hücum tarafını da çok iyi planlamış. Rakip beklerin stoperle arasındaki bölgeye kanat oyuncularımızı sokarak pozisyon üretti.

Özellikle Yusuf ilk devre bunu çok başarılı şekilde yaptı. Ozan Hakan ve Okay la da dönen topları alıp atağı bitirmeyi planlamıştı. Bunda da başarılı oldu. İkinci yarıda rakibin maça dönmek için gösteridği çabayı Ozan Tufan inanılmaz bir golle bitirdi.

Bundan sonraki dakikalarda fazla sıkıntı çekmeden 3 puana uzandık. Böylesine bir maçta isim vermek doğru olmaz. Ama Çağlar'ı özellikle tebrik etmek lazım.