Erol hocanın eseri!

KESTİRMEDEN söyleyeyim maçı Erol Bulut kazandı. Zaman zaman benim de çok eleştirdiğim oyunun beğenmediğim Erol hoca dün gece son derece doğru 11 ve doğru oyunla maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Dün akşamki maç Erol hoca için bu sezonki ikinci kırılma maçıydı.

İlki çok sıkıntılı bir dönemde Başakşehir ile oynadığı maçtı.

İkincisi de bu maçtı. İkinsinde de radikal değıişiklikler yaparak kimsenin beklemediği 11'i sahaya sürdü.

TRABZON KÖTÜYDÜ

İKİ maçı da kazandı. Trabzon deplasmanına Sosa-Mesut ve Mert 3'lüsüyle başlamak her babayiğidin harcı değil.

Ama özellikle ilk 35 dakikada bu 3'lü adeta Trabzonspor'a top göstermedi.

Caner İstanbul'da kalırken Novak'ı kulübede oturtup Szalai'yi de sol bek oynatması da bir riskti.

Ama bu riski aldı ve kazandı.

Trabzonspor'un ise beklentilerin çok uzağında kötü maç oynadığını söylemeliyiz.

MAÇIN EN İYİSİ PELKAS

Yunan yıldız golünü attı. Görevini yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAKASETAS

Trabzon'un yıldızı dün etkili değildi.