TRABZON'UN ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maçtı.
Geçen hafta Karagümrük maçının özellikle ilk devresindeki gibi topa sahip olup oyunu rakip sahada oynayacak bir Fenerbahçe bekliyordum.
Aslında oyun tam anlamıyla böyle oldu. %70'e %30 gibi büyük bir farkla Fenerbahçe topa sahip olan takımdı.
Peki ne üretti derseniz...
Cevap neredeyse 'sıfır pozisyon' olur.
Buna karşılık Göztepe maç boyunca Fenerbahçe kalesinde en az 4 pozisyon daha buldu.
CİSSE GEÇ ALINDI
Yani rakibine çok fazla pozisyon veren bir Fenerbahçe izledik. Bu kadar korner attığı, bu kadar rakip ceza sahasında topla buluştuğu bir maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi akıllara şu soruyu getirdi; acaba devre arası mevcutlardan çok daha golcü bir forvet alınsa daha iyi olmaz mıydı? 1-0 geride olduğu maçta rakip de bütün hava toplarını almışken geçen sezonun gol kralı Cisse'yi 87'de oyuna almak neyin düşüncesiydi onu da anlamadım. Sonuçta kupa maçı ile birlikte kendi sahasında bu sezonki 6. yenilgisini alan Fenerbahçe'nin bu performansı ile hedefine ulaşması çok zor gibi gözüküyor.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Güzel futbolunu golle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA
Yenilen golde büyük hatası vardı.
Bu oyunla çok zor!
TRABZON'UN ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maçtı.
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