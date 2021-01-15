Fener seriye devam etti

OCAK ayındaki yoğun maç trafiğinde önemli olan dün akşam turu geçmekti. Fenerbahçe bunu başardı. Bir diğer önemli konuda çok fazla yorulmadan ve fazla hırpalanmadan turu geçebilmekti. Bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim.

Çok fazla oyunun temposunu yükseltmeden özellikle Caner'i kullanarak maç boyunca pozisyon üretmeye çalıştılar.

Zaten gol de Caner'in ortasında Samatta ile geldi. Çok uzun bir süre sonra Samatta'nın golle buluşması hem oyuncunun moralini yükseltti hem de sonraki haftalar için Erol hocaya geri döndüm mesajını yolladı.

VAR'A GÜVEN KALMADI

BU arada Gustavo'nun formunun giderek yükseldiğini söyleyebilirim. Cisse'nin moral bulacağı maçtı ama belki de en etkisiz oyuncuydu.

Bu arada yine bir VAR skandalı yaşandı. Mert Hakan'ın yaptığı kırmızı karttı ama rakibini tahrik eden Aytaç da kırmızı kart görmeliydi. VAR nedense son dönemde F.Bahçe lehine devreye girmiyor. Bu da hakemlere olan güveni azaltıyor.

MAÇIN EN İYİSİ GUSTAVO

Fenerbahçeli oyuncu çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ THELIN

Kasımpaşalı oyuncu etkisiz kaldı.