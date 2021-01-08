Önemli olan kazanmaktı

İLK devre bittiğinde topla oynama %71'e %29 Alanyaspor lehineydi. Bu 2014'ten bu yana Fenerbahçe'nin topla ilk devrede en az oynadığı maç oldu. Açıkçası skoru aldıktan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyun çok sıkıntılıydı.

Sevindirici tarafı Efecan'ın devrenin son anlarındaki pozisyonu dışında ilk yarıda Alanyaspor'un net fırsat yakalayamamasıydı. Ozan Tufan oyunun genelinde Fenerbahçe'nin maçı en çok isteyen ve en çok mücadele eden oyuncusuydu.

STANDART YOK

İkinci devre biraz daha önde oynamaya devam eden Fenerbahçe, Pelkas ile harika bir gol buldu. Ama Babacar, Salih ve Pektemek'in oyuna girmesi Alanya'yı biraz hareketlendirdi.

Geçen hafta Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltının bir benzerini dün Sadık yaptı ve hakem penaltıyı gösterdi.

Bu standartsızlık Türkiye'deki en büyük problemlerden.

Sonuçta yoğun tempoda oyun kurgusu iyi olmayan Fenerbahçe 3 puanı almayı bildi.

Önemli olan da buydu.

MAÇIN EN İYİSİ OZAN

Enerjisi bitmek tükenmek bilmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TZAVELLAS

Alanya'nın stoperi kötü günündeydi.