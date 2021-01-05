Thiam’ın gecesi

ZORLU Ocak ayı fikstürüne Kasımpaşa maçıyla başlayan Fenerbahçe tabiri caizse çok fazla zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu.

Hafta arası oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde moral kazandı. Çok yüksek bir tempoda bir maç olmadı ama Fenerbahçe defansif yönden hiç zorlanmadan maçı tamamladı. Bunda bütün oyuncuların takım savunmasına katkı vermesi önemli bir rol oynadı.

Kanatlarda Sinan çok çalıştı. Sol bekte oynayan Sadık rakibin en etkili oyuncusus Yusuf'u sahadan sildi. Mert yine en çok mücadele eden oyunculardandı.

Ama gecenin en başarılı isimleri Pelkas ve Thiam'dı. Pelkas'ın forvet arkasında oynadığı zaman Fenerbahçe'nin hücum aklı olacağını gördük. Thiam da ligdeki ilk gollerini atarak bundan sonraki süreçte "Ben de varım" dedi.

Gelelim gecenin olayına...

F.Bahçe maçı kazandığı için belki çok gündeme gelmeyecek ama ilk devre olan yüzde yüz bir penaltı pozisyonu var. VAR'daki Zorbay Küçük'ün muhakkak çağırması gereken pozisyonda neden çağırmadığını merak ediyorum. Bu standartsızlık devam ettiği müddetçe hiç kimse hakemlere güvenmez.

Bu tartışmaların da sonu gelmez.

MAÇIN EN İYİSİ THİAM

İki gole imza attı. Maçı kopardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF ERDOĞAN

Sadık'ın karşısında etkisiz kaldı.