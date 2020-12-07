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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 07 Aralık 2020, Pazartesi

Kırılma maçını kazandı

BEŞİKTAŞ mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe için maçtan 3 puanla ayrılmak hayati derecede önem taşıyordu.
Fenerbahçe'nin sorunsuz bir şekilde lige devam edebilmesi için bu maçtan 3 puanla ayrılması şarttı. Maç başlar başlamaz Fenerbahçeli oyuncuların bu bilinçte olduğunu gördük. Önemli eksiklere rağmen oyuna hakim olan taraf da diğer maçlardaki gibi Fenerbahçe'ydi.
Sarı-Lacivertliler, topu rakibe bırakmaktansa topa sahip olup oyununu Denizlispor'a kabul ettirdi.

ALTAY MUHTEŞEMDİ
FERDİ ilk devrenin en etkili oyuncusuydu. Serdar Aziz de gelişen bütün Denizli ataklarını başlamadan önledi. Lemos'un çok önünde olduğunu bizlere gösterdi. Caner de takımın iyilerindendi.
Sosa'yı oyunda çok görmedik. İdare ettiği maçlardan birini oynadı. İkinci yarı Serdar'ın atılması sonrası Altay'ın devleştiği bir maç izledik.
Ali Palabayık verdiği ve vermediği kararlarla tek kelimeyle maçın önüne geçti. Fenerbahçe dün galip gelerek derbi yenilgisinin kötü izlerini sildi.


MAÇIN EN İYİSİ: ALTAY
Tek kelimeyle muhteşem oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZ YILMAZ
Denizli'nin stoperi ilk yarıda aksadı.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kırılma maçını kazandı
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