Erol hoca ve hataları

DÜN akşam ilk devrede Fenerbahçe'nin oynadığı özeti tek kelimeyle hayal kırıklığıydı. O kadar ağır, rakipten uzak ve baskısız oynadılar ki doğru dürüst bir tek pozisyona girmeden devreyi tamamladılar. Buna karşın defansif olarak da Beşiktaş orta sahasına yakın oynamadıkları için yerleşim hatalarından iki gol yediler.

Serdar'ın oynamaması gecenin en büyük sürpriziydi. Baskılı oynayacağınız bir oyunda Novak'ın değil Caner'in maça başlaması daha doğru olurdu. Kısacası Erol hocanın 11 tercihlerinde yanlışlar vardı.

HAMLELER YANLIŞTI

İkinci yarıda doğal olarak daha baskılı oynayan bir Fenerbahçe izledik. Bir sakatlığı yoksa Cisse'nin oyundan çıkması yanlıştı.

Özellikle Ozan'ın ikinci yarıda maçı çevirmek adına büyük çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Ama diğer oyuncular beklenenin uzağında kaldılar. 10 kişi kalmış rakibine karşı maçı kaybetmek hem Fenerbahçe için hem de Erol hoca için büyük eleştirileri beraberinde getirecektir. Sergen hoca da iki kritik maçtan 6 puan çıkararak beklentilere yanıt verdi.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

Attığı gollerle takımını sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EROL BULUT

Kadro tercihi ve hamleleri hatalıydı.