Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 30 Kasım 2020, Pazartesi

Erol hoca ve hataları

DÜN akşam ilk devrede Fenerbahçe'nin oynadığı özeti tek kelimeyle hayal kırıklığıydı. O kadar ağır, rakipten uzak ve baskısız oynadılar ki doğru dürüst bir tek pozisyona girmeden devreyi tamamladılar. Buna karşın defansif olarak da Beşiktaş orta sahasına yakın oynamadıkları için yerleşim hatalarından iki gol yediler.
Serdar'ın oynamaması gecenin en büyük sürpriziydi. Baskılı oynayacağınız bir oyunda Novak'ın değil Caner'in maça başlaması daha doğru olurdu. Kısacası Erol hocanın 11 tercihlerinde yanlışlar vardı.

HAMLELER YANLIŞTI
İkinci yarıda doğal olarak daha baskılı oynayan bir Fenerbahçe izledik. Bir sakatlığı yoksa Cisse'nin oyundan çıkması yanlıştı.
Özellikle Ozan'ın ikinci yarıda maçı çevirmek adına büyük çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Ama diğer oyuncular beklenenin uzağında kaldılar. 10 kişi kalmış rakibine karşı maçı kaybetmek hem Fenerbahçe için hem de Erol hoca için büyük eleştirileri beraberinde getirecektir. Sergen hoca da iki kritik maçtan 6 puan çıkararak beklentilere yanıt verdi.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR
Attığı gollerle takımını sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EROL BULUT
Kadro tercihi ve hamleleri hatalıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Erol hoca ve hataları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ