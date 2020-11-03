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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 03 Kasım 2020, Salı

Yok böyle bir maç!

FENERBAHÇE taraftarlar dün geceki maçı hatırladıklarında "Bu kadar gol kaçırdığımız başka bir maç yoktu herhalde" diyeceklerdir.
Direkten dönen 3 top, kaçırılan bir çok gol pozisyonu sağdan soldan yağmur gibi yapılan ortalar... Sonrasında 84. dakikada penaltıdan gelen gol ve alınan üç puan.
Tamamen tek taraflı oynanan maçta Antalyaspor iki kere Fenerbahçe ceza sahasına geldi.
Birinde Jahovic atıldı. Diğerinde ise Podolski golü yaptı.
Fenerbahçe ise rakip ceza sahasında tam 45 kez topla buluştu.
Pozisyon üstüne pozisyon üretti...
Ozan'ın oyunu yine son derece başarılıydı. Ama gecenin kahramanları Fenerbahçe'nin iki beki Caner ve Gökhan'dı. Müthiş servisler yaptılar.
Bahattin Şimşek'in Jahovic'e gösterdiği kart doğruydu.
İstemeyerek de olsa dengesiz girerek çok sert bir faul yaptı. VAR'a gidip vermediği penaltı pozisyonunda ise hakeme inandırıcı gelmedi ama bence penaltıydı...

MAÇIN EN İYİSİ CANER-GÖKHAN
Dinamo gibi çalışıp yağmur gibi orta yaptılar.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ JAHOVIC
Takımını 10 kişi bıraktı. Gereksiz bir hareketti.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Yok böyle bir maç!
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