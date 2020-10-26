Bulut’un cesareti

DÜN gece favorisi olduğu maçı beklenildiği gibi Fenerbahçe kazandı. Oyunun ilk 45 dakikası son derece sıkıntılıydı.

Baskı yapamayan, çok yavaş oynayan, rakip kalede pozisyon üretemeyen bir Fenerbahçe izledik. Üstüne bir de Lemos ile Sosa'nın çarpışması sonrası Afobe'nin ayağından gelen golle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Erol hoca devre arasında çok radikal ve doğru bir değişiklik yaptı. Kötü oynayan Sosa'yı çıkarıp Cisse'yi alarak maçı ne kadar çok istediğini oyuncularına göstermiş oldu.

OYUN UMUT VERİCİ

İkinci yarıda kıpırdayan F.Bahçe, iki korner, bir de önde baskı sonrası kazanılan topla gelen 3 gol sonrası hanesine 3 puanı yazdırdı. Bence maçı Erol hoca kazandı. Sosa gibi bir markayı çıkarıp Cisse'yi oyuna alarak hak eden ve iyi oynayan sahada olur mesajını tüm oyuncularına vermiş oldu.

İkinci devredeki oyun Fenerbahçe için ilerleyen haftalar için umut vericiydi.

MAÇIN EN İYİSİ EROL BULUT

Sosa-Cisse değişikliği 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA

İlk devre varlık gösteremedi.