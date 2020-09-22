Oyun da skor da kötü

FENERBAHÇE dün akşam ilk 45 dakikayı resmen çöpe attı. Erol hocanın çıkardığı 11 özellikle orta sahaya baktığımızda Gustavo, Tolga ve Ozan'la çok üretken olamayacak ama hiç değilse rakibe baskı yapıp topu Fenerbahçe'ye kazandırabilecek bir 3'lüydü. Ancak öyle bir 45 dakika oynanmadı. Fenerbahçe hiç baskı yapamadı.

Şut atamadı.

Beklerini oyuna sokup rakibin dengesini bozamadı.

Topla oynamada kafa kafayaydı.

Doğal olarak da gol pozisyonuna giremeden ilk yarıyı tamamladı. Sosa- Sinan değişikliğinden sonra ikinci yarıda top tamamen Fenerbahçe'de kalmaya başladı. İkinci yarının ortalarında yüzde 73- 27 topla daha fazla oynayan taraftı. Ama ne üretti derseniz Gökhan'ın iki kafa vuruşu haricinde yine pozisyon üretemedi.

Rakibin önce 10 kişi sonra 9 kişi kalması da Fenerbahçe'nin aradığı golü bulmasına yetmedi. Daha ligde çok maç var. Fenerbahçe bundan daha iyi olacaktır.

Ama şu andaki görüntüsüyle G.Saray derbisi öncesi taraftarları endişelendirmiştir.

MAÇIN EN İYİSİ SACKEY

Sahanın her yerinde o vardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ

Çıkardığı 11 üretken değildi.