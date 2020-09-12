İyi başlamak çok önemli

Sezon başlangıçları her zaman zordur... Dün akşam da Fenerbahçe bu zorluğu yaşadı.

Hiç kimse oyuna bakıp da acele karar vermesin. Çünkü bu takım daha çok değişecek. Şöyle düşünün maça başlayan 11'de ön bölgede Frey, Ferdi Deniz ve Thiam oynuyordu. Arkalarında da da Tolga vardı.

İlerleyen haftalarda sizce bu 5 isimden kaç tanesi ilk 11'de devam eder. En az 3 tanesinin olmayacağını söyleyebilirim.

Thiam ve Ferdi belki devam ederler... Dolayısıyla hücum olarak daha üretken bir Fenerbahçe izleyeceğiz.

ALTAY OYUNDA TUTTU!

Bireysel anlamda kaleci Altay yine çok önemli kurtarışlar yapıp takımını oyunda tuttu.

Ferdi çıkana kadar etkiliydi.

Gökhan ve Caner de hücuma çok destek verdiler. Ama asıl görevleri savunma yapmak.

Bunu unutmamaları lazım.

Rizespor'da ise Tomas'ın orta sahada çok iyi oynayan Vetrih ve Samudio'yu çıkartması takımın oyununu çok olumsuz etkiledi. Ve çok büyük baskı yediler. Sonuçta iyi başlamak önemliydi. Fenerbahçe lige iyi bir başlangıç yaptı.

MAÇIN EN İYİSİ ALTAY

Yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ THOMAS

Yaptığı yanlış değişiklikler Rize'yi yaktı.