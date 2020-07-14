Yenildi ama üzülmedi

KONYA'DA tek kelimeyle nefes kesen bir maç izledik.

Açıkçası Konyaspor'un bir maçında 7 gol izleyeceğimi hiç düşünmezdim. Maçın başında yedikleri golün ardından gösterdikleri reaksiyon inanılmazdı.

Miya, Milosevic ve Ömer Ali'nin etkili oyunu ile ilk yarıda 3 gol bularak Başakşehir'i şoka soktular. Fakat karşılarındaki takım son derece kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluşan Başakşehir'di.

Konya'nın ilk yarıda sarf ettiği efordan kaynaklanan yorgunluk sebebiyle maç 3-3'e geldi.

HEDEFE 1 MAÇ KALDI

Başakşehir maç tam maçı kazanacağım derken Robinho'nun lakayıtlığı kaptırdığı topta Jonsson, Skuibic'e müthiş bir asist yaparak sonucu belirledi.

Eğer Denizli'de Trabzon 3 puanı almayı başarabilseydi Başakşehir çok büyük bir strese girecekti. Fakat rakibi de kaybettiği için bu mağlubiyetin etkilerinden çabuk kurtulacaktır.

Hafta sonu Kayseri'ye karşı alacakları galibiyet Başakşehir'e son yıllarda çok istedikleri şampiyonluğu getirebilir. Ben turu hafta sonu atacaklarını düşünüyorum.

MAÇIN EN İYİSİ MIYA: Hücum performansı çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ROBINHO: Kaptırdığı top pahalıya patladı.