Kadıköy’de Ferdi rüzgarı
Oyuncular maçı kazanmak için daha ilk dakikadan itibaren Göztepe kalesini ablukaya aldılar. Gustavo'nun orta sahaya geçmesi Fenerbahçe'nin etkili oyunun başlıca sebebiydi. Ama gecenin yıldızı iki harika gol atan Ferdi Kadıoğlu'ydu.
İlk golde topu kontrolü ve kaleye bakmadan vuruşunu yapması ancak ustaların yapabileceği bir işti.
İkinci golde ise adeta tek başına rakip fileleri sarstı.
HASAN'DAN MESAJ
Kanatta aldığı topu, iki rakibini geçerek uzak köşeyi gösterip yakın köşeye golü atan Ferdi Kadıoğlu, gözlerin pasını sildi. Gecenin iyilerinden biri de Hasan Ali'ydi.
Son 4 maçta 3. asistini yapan Hasan Ali, "Ben daha buradayım.
Beni göndermeyi bir daha düşünün der gibiydi" Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda ilk yarıdaki etkili olmasalar da kaleci Altay'ın başarılı oyunu sayesinde, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
MAÇIN EN İYİSİ: FERDİ
Genç oyuncu futbol resitali sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: WILCZEK
Göztepe'nin golcüsü etkisizdi.
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