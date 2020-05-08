Birçok soru işareti var!
Nihat Özdemir 'şimdilik' kaydıyla liglerin 12 Haziran'da başlayıp bitirilmesinin planlandığını söyledi. 12 Haziran'a kadar tabii ki bu karar yeniden gözden geçirilecektir. Birçok soru işaretleri var bu doğru. Ancak bana göre verilen karar doğru. Puan durumuna baktığımızda kimi şampiyon ilan edeceksiniz, kimi küme düşüreceksiniz? Alt ligden kimleri yukarı çıkartacaksınız?
Dolayısıyla bu ligler oynanacak ve bitecek. Ligi oynanmamış kabul etmek de şu zamana kadar büyük emek veren camiaları memnun etmez.
Fenerbahçe, Bjelica ile görüşüyor. Hırvat hoca sizce doğru isim mi?
Genç ve hırslı olması en büyük avantajı. Ancak bizde başarı şampiyonlukla ölçülüyor.
Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? Bu çok zor bir soru. En büyük dezavantajı ise son yıllarda sürekli Türk hocaların şampiyon olması. Yönetimin bunu iyi incelemesi lazım. Çünkü bizim ligimizde oynanan oyun, taraftarın bakışı ve medyanın yaklaşımı Avrupa'dan çok farklı.
Mert Hakan için büyük bir transfer savaşı var? Mert Hakan, Fenerbahçe'nin aradığı futbolcu mu?
Orta sahada hücuma yönelik oynayan bir oyuncu. Klasik 10 numaralar gibi değil. Koşan, sürekli ceza sahasına hareket eden bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda oynayamaz.
Eğer transfer edilirse bir arkada iki ön liberodan biri olarak oynayıp hücuma destek veren futbolcu olursa daha başarılı olur.
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