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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 06 Şubat 2020, Perşembe

Fener için kolay oldu

FENERBAHÇE ligde Başakşehir ve Trabzon'un ardından Alanya ile oynayacak.
İki hafta sonra da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu periyot lig şampiyonluğu açısından son derece önemli. Doğal olarak Kırklarelispor'a karşı 3 oyuncu hariç yedeklerle sahaya çıkan bir takım izledik. Rakipten ziyade hava ve saha şartlarının mücadeleyi çok zorladığına şahit olduk.
Maçın başlarında Kırklareli iyi savunma yaptı. Ama Fenerbahçe kalesine de hiç gidemediler. Doğal olarak da dakikalar ilerledikçe yorulmaya başladılar.

MÜTHİŞ BİR EŞLEŞME
Bunun sonucunda da üst üste kalelerinde golleri görerek tura veda ettiler desek yanlış olmaz. Mevlüt'ün attığı goller, özelilkle 2. goldeki becerisi önemliydi. Umarım ligde de aynı katkıyı sağlar. Mehmet Ekici çok çabaladı.
Ama kolay değil.
6 ayı maç yapmadan geçirdi.
Falette için bir şey söylemek, bu maça bakarak mümkün değil. Şimdi yarı finalde müthiş bir eşleşme bizleri bekliyor. Ligden sonra da kupa için Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin büyük mücadelesine şahit olacağız.


MAÇIN EN İYİSİ: MEVLÜT
Özellikle 2. golü çok güzeldi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGAY
Yine beklentilerin uzağında kaldı.
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