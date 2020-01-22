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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Ocak 2020, Çarşamba

Zorlanmadan turu geçti

DÜN akşam temposu çok yüksek bir maç izlemedik. İki takım da hafta sonu oynayacakları son derece zorlu maçları düşünüp mümkün olduğunca fazla yıpranmak istemedi.
Kayserispor bırakın yıpranmayı, şut atmayı dahi denemedi.
Bu yüzden Fenerbahçeli savunma oyuncularını tam olarak değerlendireceğimiz bir maç değildi. Buna rağmen Rami'nin hem fizik olarak hem de motivasyon olarak daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
Gustavo'nun çok çalıştığı, aynı şekilde Kruse'nin de maçı çok ciddiye aldığını gördük.

FERDİ YİNE MÜTHİŞTİ
Rodrigues gol atmak için çok uğraştı. Bu da zaman zaman bencil davranmasına neden oldu.
Ferdi de her zamanki gibi iyi bir maç oynadı. Gecenin en güzel anı ise F.Bahçe'nin bulduğu 2. gol öncesi çok kısa alanda yapılan paslaşmalar ve sonrasında Mevlüt'le gelen goldü. Antrenman maçı havasında geçen bir 90 dakikada Fenerbaçe çeyrek finale yükseldi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Zorlanmadan turu geçti
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