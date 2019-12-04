Fenerbahçe işi bitirdi
Fenerbahçe kendi arasında çift kale yapsa inanın daha fazla faul olurdu.
VEDAT&FERDİ YILDIZLAŞTI
Dün geceki maç Fenerbahçe için ölçü olacak bir maç değildi.
Özellikle defansif açıdan Fenerbahçe hiç zorlanmadı.
Hücum tarafında maç ayrıt etmeden sahaya çıktığında elinden gelen her şeyi yapan Vedat Muriç yine ön plana çıktı.
Ferdi de gecenin başarılı isimlerindendi.
Fizik olarak Sadık'ın Tolgay'ın hazır olduklarını gördük. Ama aynı şeyi Rami için söylemek mümkün değil. Sonuç olarak Fenerbahçe dünkü galibiyetle turu geçti de diyebiliriz.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Görevini eksiksiz olarak yerine getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RAMİ
Fizik olarak hazır gözükmedi.
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