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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Aralık 2019, Çarşamba

Fenerbahçe işi bitirdi

ÜÇ gün sonra Gençlerbirliği ile çok önemli bir lig sınavı olduğu için Ersun hoca oynamayan ve maç eksiği olan oyuncularla dün gece maça başladı. Maçın genelinde düşük temopad geçen ve topun sürekli Fenerbahçe'de kaldığı bir oyun izledik. İstanbulspor, Fenerbahçe'nin işini zorlaştıracak hiçbir şey yapmadı. 70. dakikada Vedat'ın 3. golü attığı ana kadar yaptıkları faul sayısı sadece 3'tü.
Fenerbahçe kendi arasında çift kale yapsa inanın daha fazla faul olurdu.

VEDAT&FERDİ YILDIZLAŞTI
Dün geceki maç Fenerbahçe için ölçü olacak bir maç değildi.
Özellikle defansif açıdan Fenerbahçe hiç zorlanmadı.
Hücum tarafında maç ayrıt etmeden sahaya çıktığında elinden gelen her şeyi yapan Vedat Muriç yine ön plana çıktı.
Ferdi de gecenin başarılı isimlerindendi.
Fizik olarak Sadık'ın Tolgay'ın hazır olduklarını gördük. Ama aynı şeyi Rami için söylemek mümkün değil. Sonuç olarak Fenerbahçe dünkü galibiyetle turu geçti de diyebiliriz.

MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Görevini eksiksiz olarak yerine getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RAMİ
Fizik olarak hazır gözükmedi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe işi bitirdi
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