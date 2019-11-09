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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Kasım 2019, Cumartesi

Nefes nefese

FENERBAHÇE, Emre ve Kruse'nin yokluğunda üretkenlik açısından sıkıntı yaşadı. Bu yüzden Sarı-Lacivertli futbolcular fizik güçlerini devreye soktular ve rakiplerini bu şekilde zorladılar. Fenerbahçe ofansif açıdan çok üretken olmasa da kötü bir görüntü vermedi ama defansif açıdan dün çok zorlandılar. Özellikle Yusuf Erdoğan'a karşı Fenerbahçe savunması kötü bir sınav verdi. Bunun da sebebi Hasan Ali, Serdar Aziz ve Isla'nın fiziksel olarak hazır olmamalarıydı.
Eksik kalmış Kasımpaşa'ya karşı Fenerbahçe'nin kalesinde gol görmesi düşündürücüydü.

OZAN ÇOK ÇALIŞTI
Emre ve Kruse'siz Fenerbahçe duran toplarda sonuca gitmeyi bildi. Bu tarz maçlarda her şeyden önemlisi de kazanabilmektir.
Kasımpaşa da eksik kalmasına rağmen iyi direndi.
Ozan Tufan orta alanda yine Fenerbahçe'nin dinamosuydu.
Fenerbahçe taraftarının nefes nefese geçen Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak liderliğe yükseldi.

MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Orta alanda üstüne düşeni yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAFEZ
Gereksiz bir kırmızı kart gördü.
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