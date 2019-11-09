Nefes nefese
Eksik kalmış Kasımpaşa'ya karşı Fenerbahçe'nin kalesinde gol görmesi düşündürücüydü.
OZAN ÇOK ÇALIŞTI
Emre ve Kruse'siz Fenerbahçe duran toplarda sonuca gitmeyi bildi. Bu tarz maçlarda her şeyden önemlisi de kazanabilmektir.
Kasımpaşa da eksik kalmasına rağmen iyi direndi.
Ozan Tufan orta alanda yine Fenerbahçe'nin dinamosuydu.
Fenerbahçe taraftarının nefes nefese geçen Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak liderliğe yükseldi.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Orta alanda üstüne düşeni yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAFEZ
Gereksiz bir kırmızı kart gördü.
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