Savunma SOS veriyor
İşin olumsuz tarafı çok açık.
O da Fenerbahçe'nin takım savunması. İki maçta yenen 11 gol... Kalecilerin kurtardığı en az o kadar daha pozisyon.
Rakiplerin atamadıkları dersek, rakibin ayağına gelen her top Fenerbahçe kalesinde pozisyon oluyor.
İki sebebi var... Birincisi tabii ki Fenerbahçe'nin şu anda ideal stoperleri olmadan oynaması. Bu bölgeye takviye yapılacağı aşikar. Ön libero bölgesine de bir oyuncu geleceği söyleniyor. Dolayısıyla defansın göbeği daha iyi olacak. İkincisi Kruse, Vedat ile oynayınca orta sahada bir kişiden feragat ediyorsunuz.
Rakipler de o bölgede 3 kişi oynayınca ister istemez 1 kişi eksik kalıyorsunuz.
Teknik ekip bunun analizini yapmalıdır.
İşin iyi tarafına geçecek olursak Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç bu sezon hücumda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: VEDAT
Gollerin hazırlayıcısıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: REYES
Sanki gitmek ister gibi oynadı.
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