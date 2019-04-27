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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 27 Nisan 2019, Cumartesi

Artık favori Galatasaray

BAŞAKŞEHİR'İN her halinden şampiyonluk baskısı ve stresinin altında kaldığı belli oluyordu. Dün Göztepe karşısında aldıkları yenilgiyle şampiyonluk için tüm avantajlarını kaybettiler.
Bu saatten sonra Galatasaray favori.
Ama Beşiktaş'ın da devreye girdiğini hiç kimse unutmasın.
Ancak ligde bundan sonra da puan kayıpları olacaktır. Fakat görünen tabloda Başakşehir, motivasyonunu kaybetmiş gibi.
Abdullah Avcı'nın ısrarla B Planı'na geçmemesi ve aynı oyunda ısrar etmesi de Başakşehir'in puan kayıplarında etkili oldu. Göztepe de Başakşehir karşısında son şansını kullandı. İzmir ekibi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek "Savaşa devam" dedi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Artık favori Galatasaray
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