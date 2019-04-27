Artık favori Galatasaray
Bu saatten sonra Galatasaray favori.
Ama Beşiktaş'ın da devreye girdiğini hiç kimse unutmasın.
Ancak ligde bundan sonra da puan kayıpları olacaktır. Fakat görünen tabloda Başakşehir, motivasyonunu kaybetmiş gibi.
Abdullah Avcı'nın ısrarla B Planı'na geçmemesi ve aynı oyunda ısrar etmesi de Başakşehir'in puan kayıplarında etkili oldu. Göztepe de Başakşehir karşısında son şansını kullandı. İzmir ekibi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek "Savaşa devam" dedi.
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