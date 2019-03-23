Harika başlangıç
Cenk uzun süredir süredir oynamamasına rağmen onun performansı da gelecek adına sevindiriciydi.
Milli Takımımız'ın yıllardır en büyük sıkıntısı katılsak da katılamasak da eleme maçlarına kötü başlamaktı.
OKAY MÜTHİŞTİ...
3-4 maçlık periyotta beklenmedik puan kayıpları yaşardık ve sonrasınd takımımız turnuva bitene kadar bu eleştirilerle yaşamak zorunda kalırdık. Bu anlamda da şeytanın bacağını kırdık. Seneler sonra elemelere iyi başladık. Dün akıllı oynadık, defansta sadece iki pozisyon verdik. O da genç defansımızın uyum sorunundan kaynaklandı.
Okay'ın harika oynadığı maçta takımımız gelecek adına hepimize umut verdi. Dün gece için kazanmak en önemli noktaydı.
MAÇIN EN iYİSi OKAY
Sahada basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VESELI
Basit hatalar yaptı. Günün kötüsüydü.
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