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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 26 Şubat 2019, Salı

Yanlıştan dönünce

DÜN Fenerbahçe ilk 45 dakikada tek kelimeyle rezalet bir futbol ortaya koydu. Bunun da sebebi Ersun Yanal'ın çıkardığı yanlış 11. Orta sahayı Topal-Tolgay ve Zajc ile kurup aklınca bu oyuncuların teknik becerilerinden yararlanıp yapacağı paslarla oyun üstünlüğünü ele geçirecekdi. Ama bu üçlü Dorukhan, Atiba ve Kagawa karşısında sahadan adeta silindiler.
Maç temposu hiç olmayan Moses, Gökhan ile eşleşince de Gökhan ilk devrenin yıldızı oldu. Bir gol attı bir de penaltı yaptırdı. İyi futbolcu olduğunu biliyorduk ama attığı golden sonraki sevinciyle de adamlığını herkese gösterdi. İkinci yarıya başlarken Ersun Hoca hatasından döndü.
Valbuena ve Ayew'i oyuna alarak geldiği günden beri en doğru oyuncu değişikliklerini yaptı.

GALİBİYETİ KAÇIRDILAR
Ve maçın şekli tamamen eğişti.
Hayatımda ilk devre ile ikinci devresi bu kadar farklı çok az maç izledim.
İlk devre gezinen Fenerbahçeli oyuncular ikinci yarı resmen şahlandılar olağanüstü çabaylada maçı 3-3'e getirdiler.
Ersun hocanın yaptığı değişikliklere Şenol hocanın kayıtsız kalması ve cevap vermemesi dengelerin Fenerbahçe lehine gelişmesinde önemli rol oynadı.
3-3'ten sonra Fener oynadığı futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: DIRAR
Çok iyi mücadele etti. Bir de asist yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES
Fiziki açından iyi olmayınca çok hata yaptı.
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