Yanlıştan dönünce
Maç temposu hiç olmayan Moses, Gökhan ile eşleşince de Gökhan ilk devrenin yıldızı oldu. Bir gol attı bir de penaltı yaptırdı. İyi futbolcu olduğunu biliyorduk ama attığı golden sonraki sevinciyle de adamlığını herkese gösterdi. İkinci yarıya başlarken Ersun Hoca hatasından döndü.
Valbuena ve Ayew'i oyuna alarak geldiği günden beri en doğru oyuncu değişikliklerini yaptı.
GALİBİYETİ KAÇIRDILAR
Ve maçın şekli tamamen eğişti.
Hayatımda ilk devre ile ikinci devresi bu kadar farklı çok az maç izledim.
İlk devre gezinen Fenerbahçeli oyuncular ikinci yarı resmen şahlandılar olağanüstü çabaylada maçı 3-3'e getirdiler.
Ersun hocanın yaptığı değişikliklere Şenol hocanın kayıtsız kalması ve cevap vermemesi dengelerin Fenerbahçe lehine gelişmesinde önemli rol oynadı.
3-3'ten sonra Fener oynadığı futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: DIRAR
Çok iyi mücadele etti. Bir de asist yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES
Fiziki açından iyi olmayınca çok hata yaptı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Topal böyle istedi! 22 Şubat 2019, Cuma DÜN akşam sahadaki en iyi Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın yaptığı hata sonucu maç 3-1'e geldi ve Fenerbahçe tura veda...
- Başakşehir’in şakası yok 19 Şubat 2019, Salı LİGİN en iyi pas yapan takımı ve ligin lideri olan Başakşehir dün akşam Antalya'da da maç boyunca kendi sistemini...
- Fener’i sıkıntılı günler bekliyor 17 Şubat 2019, Pazar HER maçtan sonra hakemleri konuşmaktan bıktım. Ama öyle kararlar veriyorlar ki bu lig nasıl bitecek bilmiyorum....
- Daha farklı bitebilirdi 13 Şubat 2019, Çarşamba ÖNCE skordan başlayalım, Avrupa Kupaları'nda kendi sahanızda aldığınız 1-0'lık galibiyet önemli bir avantajdır....
- Yalancı bahar! 09 Şubat 2019, Cumartesi DÜN akşam öyle bir ilk 45 dakika izledik ki her iki takımın kalecisi de herhalde hayatlarının en rahat maçlarını...