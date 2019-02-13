Daha farklı bitebilirdi
Penaltı pozisyonu şanssızlıktı.
Fenerbahçe bunun haricinde rakibine pozisyon vermedi.
Fenerbahçe buna karşın rakip kalede önemli pozisyonlar buldu ama farkı artıramadı.
VALBUENA GÜNÜNDEYDİ
Valbuena'nın ilk 11'de başlaması hepimiz için sürprizdi.
Ama oynadığı oyunla "Ben ihmal edilecek bir oyuncu değilim" mesajı verdi. Gecenin bir diğer başarılı ismi de Isla'ydı.
Fenerbahçe'yi resmen bir kişi fazla oynattı.
Rakip kalede gelişen her tehlikeli atakta vardı.
Sadık- Skrtel ikilisinin özellikle de Sadık'ın maç boyu Zenit'in dev forveti Dzyuba'ya adım attırmaması da Fenerbahçe'nin aldığı galibiyette önemli rol oynadı.
MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Fenerbaçe'yi 1 kişi fazla oynattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DZYUBA
Sadık-Skrtel ikilisinin arasında etkisizdi.
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