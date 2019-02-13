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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 13 Şubat 2019, Çarşamba

Daha farklı bitebilirdi

ÖNCE skordan başlayalım, Avrupa Kupaları'nda kendi sahanızda aldığınız 1-0'lık galibiyet önemli bir avantajdır. Çünkü deplasmanda atacağınız bir gol rakibin 3 gol atmasını gerektirir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor aldığını söyleyebiliriz. Oyuna gelecek olursak, bence oyun skordan daha iyiydi. Özellikle beni 50-60 dakikalık bölümde Fenerbahçe planladığı herşeyi sahada uyguladı.
Penaltı pozisyonu şanssızlıktı.
Fenerbahçe bunun haricinde rakibine pozisyon vermedi.
Fenerbahçe buna karşın rakip kalede önemli pozisyonlar buldu ama farkı artıramadı.

VALBUENA GÜNÜNDEYDİ
Valbuena'nın ilk 11'de başlaması hepimiz için sürprizdi.
Ama oynadığı oyunla "Ben ihmal edilecek bir oyuncu değilim" mesajı verdi. Gecenin bir diğer başarılı ismi de Isla'ydı.
Fenerbahçe'yi resmen bir kişi fazla oynattı.
Rakip kalede gelişen her tehlikeli atakta vardı.
Sadık- Skrtel ikilisinin özellikle de Sadık'ın maç boyu Zenit'in dev forveti Dzyuba'ya adım attırmaması da Fenerbahçe'nin aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Fenerbaçe'yi 1 kişi fazla oynattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DZYUBA
Sadık-Skrtel ikilisinin arasında etkisizdi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Daha farklı bitebilirdi
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