Yalancı bahar!
Devrenin uzatma dakikalarında Soldado'nun atılması dengeleri ister istemez değiştirdi. Tuhaf olan şu 10 kişi kalan Fenerbahçe maçtaki en net gol pozisyonunu Jailson ile yakaladı. Büyük takım oyuncuları bu gibi anlarda ortaya çıkar. Ve golü atarak takımlarına hayat verir. Ama Jailson kötü bir vuruşla yüzde yüz pozisyonu kaçırdı.
HAMLELER YANLIŞTI
Bu pozisyon gösterdi ki Ersun Yanal kenardan takımı biraz ileriye çıkarsa Fenerbahçe açık oynayan Kayseri'ye karşı pozisyonlar bulabilecekti. Ama hücum futbolunu çok seven Ersun hoca bir puana razı olmalı ki ikinci yarıyı savunma yaparak geçirdi.
Frey'i oyuna alması ve hala bu Frey'den medet umması gerçekten şaşırtıcı. Bir diğer değişikliği Eljif Elmas da beklenen katkıyı sağlayamadı.
Bir paragraf da Alper Ulusoy'a ayırmak lazım. İlk 15 dakikada 5 faul yapan Mensah'a bir sarı kart dahi çıkarmaması oyunun genelinde her iki takım lehine veya aleyhine çaldığı fauller göstermediği sarı kartlar kesinlikle maçın sonucuna etki etti.
Alper Ulusoy'un futbolu bildiğine inanmıyorum.
MAÇIN EN iYİSi MENSAH
Orta sahada çok çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERSUN YANAL
Kenardan sadece seyretti…
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