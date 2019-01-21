Başakşehir doludizgin
Trabzonspor'da Sosa ve Onazi'nin olmayışı hem savunmada hem de hücumda çok hissedildi. Zaten yedek kulübelerine baktığımız zaman iki takım arasındaki kadro farkını da çok net bir şekilde görebiliriz.
TRABZON UMUT VERDİ
BU kadar eksiğe rağmen Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun gelecek adına umut vaat etti. Başakşehir ise bu sene şampiyonluğu çok istediğini bütün takımlara bir kez daha göstermiş oldu. Uzun zamandır oynamayan Arda Turan'ın yaptığı asist ve oynadığı futbol Abdullah Avcı'yı çok memnun etmiştir.
Aynı şekilde Robinho da harika asistle şampiyonluk yolunda takıma katkı koyacağını gösterdi.
MAÇIN EN İYİSİ: CLICHY
Şık bir gol attı. Savunmada da çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: A.ÖMÜR
Genç oyuncu çok fazla top kaybı yaptı.
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