Avrupa’da gülüyor
Ve neredeyse "forvetsiz oynuyor" gibi bir durum ortaya çıkıyor. Frey'in çalışkanlığına ve iyi niyetine söyleyecek bir sözüm yok.
Ama Fenerbahçe'nin santrforunun kaleye çektiği şut taca çıkmamalı.
BARIŞ'LA DEVAM...
Oyunun genelinde zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi işler yaptığını zaman zaman da kalesinde tehlikeler yaşadığını gördük.
Uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer bulan Barış'ta ısrar edilmesi şart.
Eğer Barış'a bu özgüveni Koeman ya da gelecek teknik adam verirse Fenerbahçe ve Türk futbolu önemli bir oyuncu kazanır.
Sonuçta Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi.
Hiç olmazsa Avrupa'da üzerine düşeni yaptı. Şimdi bu maçtan çok daha zor ve çok daha tehlikeli bir ekiple, Kasımpaşa ile oynayacaklar.
O maçtan alınacak galibiyetle ligde de yüreklere su serpebilir.
MAÇIN EN İYİSİ: BARIŞ
Koeman veya kim gelecekse Barış'ı oynatmalı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BENZİA
Sorumluluk almalı. Kopuk kopuk oynuyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Koeman sınıfta kaldı 26 Kasım 2018, Pazartesi ÖNCELİKLE şunu söyleyeyim. Hatırlayabildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin böylesine ezildiği bir büyük maç izlemedim. Maçın...
- Valbuena sahne alırsa Fener kazanır 22 Kasım 2018, Perşembe Kanarya'nın son 3 maçta ortaya koyduğu futbol umut verici. Slimani, Frey ve özellikle Valbuena iyi bir performans...
- Koeman’ın farkı! 12 Kasım 2018, Pazartesi VALBUENA oynamaya başlamadan 10 maçta 7 gol atabilmiş bir Fenerbahçe vardı. Son 3 maçta Fransız yıldızın oynamaya...
- Mutlu gece 09 Kasım 2018, Cuma İLK devre bittiğinde istatistiklere baktığımızda topla oynama yüzde 65'e 35 Anderlecht'in lehineydi. Faullerde...
- Futbol şakaya gelmez 03 Kasım 2018, Cumartesi ÖNCELİKLE hayatta hiçbir galibiyetya da hiçbir kupa insan hayatından daha değerli değildir. Bu yüzden maçtan önce...