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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 30 Kasım 2018, Cuma

Avrupa’da gülüyor

TRABZON maçındaki kötü bile denemeyecek futbolun ardından Koeman sistemde değişikliğe gitti. Çift forvet sevdasından vazgeçti. Maça Frey'le başladı, ki bu doğru bir karardı. Orta sahadan bir kişi eksilmek ve çift forvet oynamak çok büyük risk almaktır. Tabi tek forvetiniz Frey olunca ve onun da en büyük özelliği gol atmak değil mücadele etmek olunca ceza alanı içersinde eksik kalıyorsunuz.
Ve neredeyse "forvetsiz oynuyor" gibi bir durum ortaya çıkıyor. Frey'in çalışkanlığına ve iyi niyetine söyleyecek bir sözüm yok.
Ama Fenerbahçe'nin santrforunun kaleye çektiği şut taca çıkmamalı.

BARIŞ'LA DEVAM...
Oyunun genelinde zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi işler yaptığını zaman zaman da kalesinde tehlikeler yaşadığını gördük.
Uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer bulan Barış'ta ısrar edilmesi şart.
Eğer Barış'a bu özgüveni Koeman ya da gelecek teknik adam verirse Fenerbahçe ve Türk futbolu önemli bir oyuncu kazanır.
Sonuçta Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi.
Hiç olmazsa Avrupa'da üzerine düşeni yaptı. Şimdi bu maçtan çok daha zor ve çok daha tehlikeli bir ekiple, Kasımpaşa ile oynayacaklar.
O maçtan alınacak galibiyetle ligde de yüreklere su serpebilir.

MAÇIN EN İYİSİ: BARIŞ
Koeman veya kim gelecekse Barış'ı oynatmalı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BENZİA
Sorumluluk almalı. Kopuk kopuk oynuyor.
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