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İlker Yağcioğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 19 Ağustos 2018, Pazar

Zamana ihtiyaç var

COCU yine rotasyon yapıp Benfica maçından değişik bir 11'le sahaya çıkmıştı. Bu kez Slimani, Mehmet Ekici, Şener ve Josef ilk 11'deydi.
Özellikle Slimani'nin performansı Fenerbahçe taraftarlarınca çok merak ediliyordu. Maça geçmeden bir iki cümle ile onu değerlendirelim; bir santrforun yapması gereken en önemli işi yaptı. Yani pozisyonlara girdi.
Fakat son vuruşları istediği gibi yapamadığından aradığı golü bulamadı.
Özellikle Şener'in ortasında iyi bir kafa vuruşu yapsa Fenerbahçe öne geçebilirdi.
Zamana ihtiyacı olduğu her halinden belli.

VOLKAN'A YAKIŞMADI
Fenerbahçe'nin özellikle ilk 45 dakikada çok düşük bir tempoda oynadığını söylebiliriz.
Bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremediler ve tempoyu artıramadılad. Böyle olunca da rakip kaleden uzak kaldılar ve etkili pozisyonlar geliştiremediler.
İkinci yarıda oyunu daha fazla kontrol eden Fenerbahçe'ydi.
Malatya sahasında da oynamaya başladılar.
Ama çok iyi mücadele eden Malatyaspor defansını geçemediler.
Fenerbahçe'den gol beklerken, Malatya ikinci yarıda belki de ilk tehlikeli atakta Volkan'ın hatası sonucu golü buldu ve 3 puana uzandı. Görünen o ki Fenerbahçe ve Cocu'nun zamana ihtiyacı var.


MAÇIN EN iYİSi BOUTAIB
Faslı oyuncu çok iyi mücadele ett

MAÇIN EN KÖTÜSÜ JOSEF
Brezilyalı oyuncu bir şey üretmedi
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