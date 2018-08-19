Zamana ihtiyaç var
Özellikle Slimani'nin performansı Fenerbahçe taraftarlarınca çok merak ediliyordu. Maça geçmeden bir iki cümle ile onu değerlendirelim; bir santrforun yapması gereken en önemli işi yaptı. Yani pozisyonlara girdi.
Fakat son vuruşları istediği gibi yapamadığından aradığı golü bulamadı.
Özellikle Şener'in ortasında iyi bir kafa vuruşu yapsa Fenerbahçe öne geçebilirdi.
Zamana ihtiyacı olduğu her halinden belli.
VOLKAN'A YAKIŞMADI
Fenerbahçe'nin özellikle ilk 45 dakikada çok düşük bir tempoda oynadığını söylebiliriz.
Bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremediler ve tempoyu artıramadılad. Böyle olunca da rakip kaleden uzak kaldılar ve etkili pozisyonlar geliştiremediler.
İkinci yarıda oyunu daha fazla kontrol eden Fenerbahçe'ydi.
Malatya sahasında da oynamaya başladılar.
Ama çok iyi mücadele eden Malatyaspor defansını geçemediler.
Fenerbahçe'den gol beklerken, Malatya ikinci yarıda belki de ilk tehlikeli atakta Volkan'ın hatası sonucu golü buldu ve 3 puana uzandı. Görünen o ki Fenerbahçe ve Cocu'nun zamana ihtiyacı var.
MAÇIN EN iYİSi BOUTAIB
Faslı oyuncu çok iyi mücadele ett
MAÇIN EN KÖTÜSÜ JOSEF
Brezilyalı oyuncu bir şey üretmedi
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Zamana ihtiyaç var
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Devler Ligi başka bahara 15 Ağustos 2018, Çarşamba FENERBAHÇE beklentilerin aksine maça tutuk başladı. Bundan önceki maçlarda görmeye alışık olduğumuz önde baskı,...
- En büyük transfer taraftar 12 Ağustos 2018, Pazar DÜN geceki maçı anlatmaya taraftardan başlamak gerek. Uzun zamandır futbol takımına küstün olan Fenerbahçe taraftarı...
- Tur Kadıköy’e kaldı 08 Ağustos 2018, Çarşamba DÜN akşamki zorlu deplasmanda ilk 5 dakikayı baskı altında geçiren bir Fenerbahçe izledik. Fakat Benfica'nın bu...
- Turun anahtarı savunmada 06 Ağustos 2018, Pazartesi Cocu savunmayı öne çıkarıyor. Eğer Benfica baskıdan kurtulursa sıkıntı olur. Çünkü çok hızlılar. Defansın arkasına...
- Favori kazandı 16 Temmuz 2018, Pazartesi 2018 Dünya Kupası'nın kazanan belli oldu... Fransa, önemli favorilerin elendiği turnuvada tarihinde ilk kez final...