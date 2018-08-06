Turun anahtarı savunmada
Fenerbahçe'nin ön eleme turunda şanssız bir kura çektiğini söyleyebiliriz.
Benfica, Şampiyonlar Ligi alışkanlığı çok fazla olan hemen her sezon bu ligde mücadele eden bir takım.
Ama elenmeyecek bir takım mı? Tabii ki değil. Maçta en önemli detay Benfica'nın değil Fenerbahçe'nin ne yapacağı.
Cocu'lu Fener önde basıyor
Hazırlık maçlarında da gördük ki Cocu ile beraber oyun anlayışı tamamen değişti.
Önde baskı, dikine oyun ve hücum futboluna bırakmış durumda. Bu sistem özellikle ligimizde çok etkili olabilir.
Avrupa'da riskleri var...
Fakat Avrupa'da bu oyunun tehlikeleri var. Savunmayı öne çıkarıp oyunun boyunu 20-30 metrelere indirdiğinizde eğer rakip yaptığınız baskıdan kurtularsa çok çabuk bir şekilde kalenize gelebilir.
Arkaya adam kaçmamalı
Bu durumda da çok çabuk defans oyuncularına ihtiyacınız var. Özellikle defansın göbeğinde Fenerbahçe'nin çabuk bir stopere ihtiyaç duyduğu görülüyor.
Ama böyle bir stoper yok.
Josef'in olmaması eksiklik
Fener savunması yardımlasarak ve tam konsantre bir biçimde cabuk ve hızlı Benfica'lı oyuncuları arkaya sarkıtmamalı.
Josef'in cezalı olması da sıkıntı. Topal'ın oynayacak duruma gelmesi ise iyi haber.
Golü bulmak sürpriz olmaz
Fenerbahçe, Feyenoord ve Cagliari maçlarında son derece tempolu, önde baskı yaparak çabuk oynadı. Dolayısıyla Benfica deplasmanında F.Bahçe'nin gol ya da goller bulması sürpriz olmaz.
Son söz Kadıköy'de söylenir
Eljif, Isla ve Barış gibi oyuncuların durumu da Fenerbahçe'nin avantajı olacak. Savunmada adam kaçırmayan F.Bahçe gol de bulursa tur en azından Kadıköy'e kalır. Son söz burada söylenir.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Turun anahtarı savunmada
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