Yol Durumu
    İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
    • 11 Temmuz 2018, Çarşamba

    Favori kazandı

    2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2018 Dünya Kupası'nda da Fransızlar finale yükselmeyi başardı. Sürpriz miydi? Değildi. Turnuva öncesi benim favorim Fransa'ydı.
    Ama dün geceki oyuna baktığımız zaman Belçika'nın finale kalmayı hak ettiğini söyleyebilirim.
    Yarı finale gelinceye kadar ortaya koydukları performans Fransızları çok korkutmuş.
    Bu yüzden Deschamps topu tamamen Belçika'ya bırakıp önde savunma yaptırdı.
    Giroud dahil Fransa takımı çok iyi savunma yaptı.
    Ön bölgede de Mbappe gibi süratli bir futbolcusu olunca Belçika kalesine kontra ataklarla gitmeyi tercih etti.

    ​LUKAKU ÇOK KÖTÜYDÜ
    Maçın geneli Belçika'nın kontrolünde olduğu, ama pozisyon üretmekte zorlandığı, kalecilerin zamana zaman ortaya çıktığı ve iki forvetin ortalıkta görünmediği birkarşılaşma şeklinde oynandı. Özellikle Giroud Fransa adına çok büyük bir problem. Becerikli bir santrforları olsa maçları çok daha kolay çözebilirler.
    Rakip ceza sahasında ne kadar etkisizse, kendi ceza sahasında da o kadar iyi savunma yapan bir Giroud izledik.
    Belçika adına Lukaku hayal kırıklığı olurken, Hazard'ın çabaları finale yetmedi.
    Sonuçta tatsız geçen Dünya Kupası'nın ilk finalisti beklentiler dahilinde Fransa oldu.


    MAÇIN iYiSi: GRIEZMANN
    90 dakika boyunca çok çalıştı.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LUKAKU
    Sahada hayalet gibi gezindi.
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