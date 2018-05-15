Defansif Fenerbahçe!
Köşe yazarları, yorumcular hatta futbolla ilgili herkes bütün bir sezon boyunca "Mehmet Topal ile Josef niye yan yana oynuyor?" "Valbueana bu takımda nasıl yedek kalır?" diye konuştu, durdu.
İşin kötüsü öyle bir algı yaratıldı ki, Fenerbahçe taraftarı da yazılanlara ve konuşulanlara inandı ve takımı eleştirenler kervanına onlar da katıldı.
Ama hiç kimse şunu görmedi.
Fenerbahçe, Mehmet Topal-Josef ikilisine döndükten sonra ligin en çok puan toplayan takımı oldu.
VALBUENA SORUNU
Hem daha çok attı. Hem de daha az gol yedi. "Valbuena nasıl yedek kalır?" diye konuşuldu.
Ama onun ilk 11'de başladığı maçlarda F.Bahçe'nin kaç puan kaybettiğini kimse dikkate almadı.
Kısacası algı operasyonu amacına ulaştı. Aykut hocanın hataları oldu mu? Tabi ki oldu.
Sonuçta hata yapmak insanlara mahsus. Ama bu kadar eleştirilecek ve hakarete uğrayacak kadar hata yapmadı.
Sonuçta dün gece alınan 3 puanla çok az da olsa şampiyonluk umuduyla son haftaya giriliyor. Bu şartlar altında bu durumda olmak bile büyük başarıdır.
MAÇIN EN iYİSi: AATIF
Tecrübeli oyuncu dün etkili oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KARABÜK
Takım olarak çok kötüydüler.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Defansif Fenerbahçe!
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