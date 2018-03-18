Muslera’yı geçemediler
Galatasaray ilk devre Gomis ile iki kere pozisyona girerken ilk devrenin son 15 dakikası Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçti. İkinci yarının başında Rodriges ile iki pozisyon yakalayan Galatasaray, Fernando'nun sakatlanıp çıkmasından sonra savunmaya çekildi.
RİSK ALDI AMA...
Ve maç adeta Fenerbahçe ile Muslera arasında geçti. Sarı- Lacivertliler'in gole çok yaklaştığı anlarda Muslera Fenerbahçe'ye gol imkanı tanımadı.
Aykut Hoca son yarım saatte Valbuena, Fernandao ve Alper bir ara çift forvette Soldado ile oynayarak bütün riskleri aldı. Ama Muslera'yı geçemediler.
89. dakikada Maicon'un direkten dönen topu da gecenin Fenerbahçe adına şanslı dakikasıydı.
Bülent Yıldırım, Galatasaray ceza alanı içindeki iki tartışmalı pozisyonda devam kararı vererek, Fenerbahçeliler'in büyük tepkisini çekti. ce de Feghouli'nin Neustader'e yaptığı yüzde yüz penaltıydı. Diğerini de verse kimse bişey diyemezdi.
MAÇIN İYİSİ MUSLERA: Hatasız oynadı. Herkese güven verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA: Ataklarda etkili olamadı. Pasları atamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Muslera’yı geçemediler
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