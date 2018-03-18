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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 18 Mart 2018, Pazar

Muslera’yı geçemediler

AYKUT hoca lig için final niteliğinde olduğunu bildiğinden elindeki ilk 11de iki değişiklik yaptı ve kazanmak için sahaya çıktı. Fatih hoca da aynı şekilde ideal 11'ini sahaya sürüp o da Fenerbahçe'nin iddiasını sona erdirmeyi düşünmüştü.
Galatasaray ilk devre Gomis ile iki kere pozisyona girerken ilk devrenin son 15 dakikası Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçti. İkinci yarının başında Rodriges ile iki pozisyon yakalayan Galatasaray, Fernando'nun sakatlanıp çıkmasından sonra savunmaya çekildi.

RİSK ALDI AMA...
Ve maç adeta Fenerbahçe ile Muslera arasında geçti. Sarı- Lacivertliler'in gole çok yaklaştığı anlarda Muslera Fenerbahçe'ye gol imkanı tanımadı.
Aykut Hoca son yarım saatte Valbuena, Fernandao ve Alper bir ara çift forvette Soldado ile oynayarak bütün riskleri aldı. Ama Muslera'yı geçemediler.
89. dakikada Maicon'un direkten dönen topu da gecenin Fenerbahçe adına şanslı dakikasıydı.
Bülent Yıldırım, Galatasaray ceza alanı içindeki iki tartışmalı pozisyonda devam kararı vererek, Fenerbahçeliler'in büyük tepkisini çekti. ce de Feghouli'nin Neustader'e yaptığı yüzde yüz penaltıydı. Diğerini de verse kimse bişey diyemezdi.

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