Ligimizdeki puan durumunu bilmesek ve sahadaki takımlardan hangisinin 8 puan önde olduğunu tahmin etmeye çalışsak, çoğu kişi Sarı-Lacivertlileri işaret ederdi. Galatasaraylılar maça gereksiz bir telaş ve stres içinde başladılar.
Tudor da hiç gerek yokken sistemi değiştirdi ve maça 3'lü savunma ile başladı. Kısaca Galatasaray yapılmaması gereken her şeyi yaparak maça başladı. Bu sinirli halleri de ister istemez oyunlarına yansıdı. Aykut Kocaman ise puan farkına bakmaksızın kendi oyun anlayışını futbolcularına iyi anlatmış ve sahada ne istediğini daha çok bilen bir takım hüvviyetindeydiler. İlk devreyi rakip kaleye daha çok gitmeyi düşünürek oynayan Sarı-Lacivertliler, 2. yarıda ise Muslera'nın koruduğu kaleye etkili bir biçimde gidemedi.
ÇOK ÖNEMLİ HATALAR
Açıkçası dün akşam oyun kalitesi anlamında beklentilerin çok uzağında bir derbi izledik.
Futboldan ziyade Cüneyt Çakır'ın kararları daha çok konuşulacak gibi. Daha 6. dakikada Janssen'in attığı golü iptal etmesi, 63. dakikada Hasan Ali'nin eline çarpan topta oyunu devam ettirmesi skoru etkiledi. Gösterdiği ve göstermediği kartlarla her iki tarafı da memnun etmedi. Bu maça rakibinin 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe dün bir kez daha derbi maçları iyi oynadığını gösterdi. Puan farkının 8'de kalmasını sağlayarak, şampiyonluk yarışının erken kopmasını engellediler. Sarı-Lacivertliler'in ilk yarının sonuna kadar oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar zirve yarışında belirleyici olacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ YOK
Dünkü maçta herkes vasatın altında kaldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CÜNEYT ÇAKIR
Çakır, skandal kararlara imza attı.
Çakır’ın damgası!
Ligimizdeki puan durumunu bilmesek ve sahadaki takımlardan hangisinin 8 puan önde olduğunu tahmin etmeye çalışsak, çoğu kişi Sarı-Lacivertlileri işaret ederdi. Galatasaraylılar maça gereksiz bir telaş ve stres içinde başladılar.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Çakır’ın damgası!
- Derbi öncesi iyi prova 16 Ekim 2017, Pazartesi Derbi öncesi F.Bahçe'nin puan kaybına tahammülü yoktu. Maç başlar başlamaz da Fenerli oyuncuların kazanmayı ne...
- Artık yeter! 07 Ekim 2017, Cumartesi ESKİŞEHİR'DE dün gece yaşanan hezimetin ardından 2018 Dünya Kupası hayallerimiz bitti. Ortaya koyduğumuz oyun,...
- Kötü oyun ve Yıldırım! 30 Eylül 2017, Cumartesi Dün akşam Fenerbahçe'nin üç puanı bırakmasının başlıca iki sebebi vardı. Birincisi Sarı-Lacivertliler karşılarında...
- Kadıköy’de gelenek sürdü 24 Eylül 2017, Pazar FENERBAHÇE muhteşem bir taraftar desteğiyle, maça iyi başladı. Özellikle orta sahada Josef, Ozan ikilisinin dinamizmi...
- Fenerbahçe derbiye hazır 18 Eylül 2017, Pazartesi Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin anlam kazanabilmesi için Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanından mutlaka...