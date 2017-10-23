Çakır’ın damgası!

Ligimizdeki puan durumunu bilmesek ve sahadaki takımlardan hangisinin 8 puan önde olduğunu tahmin etmeye çalışsak, çoğu kişi Sarı-Lacivertlileri işaret ederdi. Galatasaraylılar maça gereksiz bir telaş ve stres içinde başladılar.

Tudor da hiç gerek yokken sistemi değiştirdi ve maça 3'lü savunma ile başladı. Kısaca Galatasaray yapılmaması gereken her şeyi yaparak maça başladı. Bu sinirli halleri de ister istemez oyunlarına yansıdı. Aykut Kocaman ise puan farkına bakmaksızın kendi oyun anlayışını futbolcularına iyi anlatmış ve sahada ne istediğini daha çok bilen bir takım hüvviyetindeydiler. İlk devreyi rakip kaleye daha çok gitmeyi düşünürek oynayan Sarı-Lacivertliler, 2. yarıda ise Muslera'nın koruduğu kaleye etkili bir biçimde gidemedi.



ÇOK ÖNEMLİ HATALAR

Açıkçası dün akşam oyun kalitesi anlamında beklentilerin çok uzağında bir derbi izledik.

Futboldan ziyade Cüneyt Çakır'ın kararları daha çok konuşulacak gibi. Daha 6. dakikada Janssen'in attığı golü iptal etmesi, 63. dakikada Hasan Ali'nin eline çarpan topta oyunu devam ettirmesi skoru etkiledi. Gösterdiği ve göstermediği kartlarla her iki tarafı da memnun etmedi. Bu maça rakibinin 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe dün bir kez daha derbi maçları iyi oynadığını gösterdi. Puan farkının 8'de kalmasını sağlayarak, şampiyonluk yarışının erken kopmasını engellediler. Sarı-Lacivertliler'in ilk yarının sonuna kadar oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar zirve yarışında belirleyici olacaktır.



MAÇIN EN İYİSİ YOK

Dünkü maçta herkes vasatın altında kaldı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ CÜNEYT ÇAKIR

Çakır, skandal kararlara imza attı.