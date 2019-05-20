Tecrübe farkı
Efes güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele verdi. Çok iyi bir oyunla finale yükselen Lacivert- Beyazlılar, CSKA karşısında rakibinin tecrübesine ve kalitesine boyun eğdi. Efes maçı kaybetse de mücadele olarak başa baş bir oyun ortaya koydu.
Efes'te CSKA karşısında eksik olan noktalar nelerdi?
Larkin'in dışında ekstra bir oyuncunun ciddi bir skor katkısı verememiş olması Efes'in hücumdaki performansını olumsuz etkiledi. Savunma performansı da CSKA'yı mağlup etmek için yeterli olmadı.
Efes'in 14 sayıdan geri gelmesine rağmen bu rüzgarı sürdürememesinin sebebi neydi?
CSKA çok kaliteli bir ekip.
Efes sahada yapabileceği her şeyi yaptı. Micic'in yarı finaldeki performansından uzak oluşu ve Larkin'in yalnız kalması Efes'i zor duruma soktu.
Shane Larkin'i dün gece nasıl buldunuz?
Fenerbahçe maçından sonra dün de yine takımının skor yükünü çekti. Son bölümde kötü kullandığı iki topu potaya sokabilseydi Efes, maçı son topa taşıyabilirdi.
Efes'in sezon performansını nasıl yorumlarsınız?
Tek kelimeyle; mükemmel.
İki Türk takımının Final Four'da yer alması ülke basketboluna nasıl bir katkıda bulunur?
İki Türk takımının Final Four'da yer alması ülke sporu için gurur vericiydi. Efes ve Fenerbahçe'nin bu başarısı Türk sporunu daha da ilerilere taşımak adına ışık olacaktır.
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