Beşiktaş SOS veriyor
Dün Antalya maçını çıplak gözle seyrederken Beşiktaş takımının orta sahası tam bir fiyasko. Hep gözlerim Atiba'yı aradı. Demek ki Atiba-Medel ikilisi orta sahanın yükünü çekiyormuş.
Kaptan Oğuzhan yetenekli bir oyuncu ama bir türlü yeteneklerini güçsüz ve formsuz olduğu için gösteremiyor.
BİR TEK QUARESMA
Takımını da sıkıntıya sokuyor.
Aynen Tolgay da öyle.
Ayrıca Tolgay çıkarken Şenol Güneş ve kulübesine yaptığı da hiç şık olmadı. Bir profesyonel futbolcuya yakışmadı.
Dün defansa bakıyorum, tüm oyuncular rakipten uzak oynayınca golleri de kalelerinde gördüler.
Beşiktaş'ta Quaresma dışında ne yaptığı bilen futbolcu da yoktu. Şenol Güneş eğer takımı çabuk toparlayamazsa bu Beşiktaş'ı kötü günler bekliyor.
Antalya'nın mücadelesini de tebrik etmek gerek. Çok önemli bir 3 puana imza attılar.
MAÇIN iYiSi DOUKARA
2 golüyle maça damga vurdu. İyi mücadele etti
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Kötü oynadı. İlk yarıyı bile tamamlayamadı.
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- Hayri Ülgen
- Beşiktaş SOS veriyor
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