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  1. Negredo’nun gecesi
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Negredo’dan sevgilerle

BEŞİKTAŞ Avrupa'daki kötü futbolunu Erzurum maçının ilk 45 dakikasında da sürdürdü. İnanılmayacak kadar kötü bir takım vardı sahada. Belki de ilk 45'teki oyun son dönemlerin en vasatıydı. Ama önce Caner Erkin'in sonra da Lens'in oyuna girişi Beşiktaş'a hem hareket, hem bereket hem de golleri getirdi.
Oğuzhan'ı bir türlü çözemedim.
Bu kadar yetenekli ve Beşiktaş'ta kaptanlık yapan bir futbolcunun her geçen gün kötüye gitmesini anlayamıyorum. Bir an önce kendine gelmeli.
Caner Erkin kendine iyi baktığı zaman takımın sol kanadına zenginlik katıyor.
Lens sakatlanıp oyundan çıkmasına rağmen hem penaltı yaptırdı hem de takıma büyük katkı yaptı.
Gelelim Negredo'ya... Şenol Güneş takımı Avrupa'da ipten alan ve Erzurum'da harika bir gol atan Negredo için ne diyecek?
Negredo geçen sezon kendine koyduğu 35 gol hedefini bu sezon gerçekleştirebilir.
Gökhan Gönül de attığı ilk golle Beşiktaş'a hayat verdi. Necip de kendisini bir an önce toparlamalı.
Sonuç olarak yorgun Beşiktaş, Dadaşlar'dan çok önemli 3 puan aldı.

MAÇIN İYİSİ: NEGREDO
Güzel oyunun klas bir golle süsledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Sahada hiçbir varlık gösteremedi.
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