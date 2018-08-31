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  1. Beşiktaş SOS veriyor
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 31 Ağustos 2018, Cuma

Pepe… Pepe… Pepe…

BEŞİKTAŞ'I sezon başından bu yana ilk defa bu kadar istekli gördüm. Bir defans oyuncusu birinci bölgeden üçüncü bölgeye gidip bir golcünün görevini yapıyorsa ve iki de muhteşem gol atıyorsa bunun adı Pepe'dir.
Beşiktaş'ın sezon başındaki performansına bakıyorum.
Sezonun ilk golünü atan da Avrupa'da turu getiren adam da Pepe… Teşekkürler Pepe… Quaresma "Ben futbol oynamak istiyorum" dediği anda her halde hiçbir defans oyuncusu onun karşısında duramaz.
Yine asistleriyle geceye damgasını vurdu.

OĞUZHAN'A BRAVO
Necip'in oyundan çıkışından sonra Oğuzan'ın orta sahada olması takıma hem hareket hem bereket getirdi.
Hem de Oğuzhan'dan güzel bir gol geldi. Beşiktaş bu sayede oyunu koparttı.
Oğuzhan attığı golle "Artık bundan böyle Beşiktaş'a hizmet edeceğim başarılı olacağım geçmişi unutacağım" dedi.
Ah Gökhan Gökhan… Şarkıcı Metin Şentürk bile o golü atardı. Sen artık bu sahaların tecrübeli futbocususun.
O golü nasıl atamazsın.
Beşiktaş iyisiyle kötüsüyle bu turu geçti.
Ancak gol yollaında sorun var. Forveti hala işler halde değil. Grup maçlarında ne olacak onu düşünelim.
Benden söylemesi… Beşiktaş'ın birtakım önlemler almasını şart görüyorum.

MAÇIN iYiSi PEPE
Tartışmasız sahanın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ENACHE
Partizan'ın en kötü isimlerinden biriydi.
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