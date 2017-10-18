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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba

Bu gurur senin Kartal

Beşiktaş Monaco karşısında aldığı bu galibiyetle Türk futboluna adını altın harflerle yazdırdı. Bir Türk takımı ilk defa ikisi deplasmanda olmak üzere kazandığı 3 maçla gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.
Dünkü maça gelince… Beşiktaş her haliyle hem oyuncu kalitesi hem de futbol olarak Monaco'dan üstündü.
Takım olarak orta sahada Atiba'nın çok iyi top kullanması Tolgay Arslan'ın müthiş mücadelesi Monaco'nun oyununu bozarken defansa da Tosic'in kusursuz futboluyla rakibe fazla pozisyon vermedi.
Bravo Cenk Tosun. Sana boşuna Tosun Paşa demediler. Öyle anda öyle kritik goller attın ki rakibini çaresiz takımını da zafere taşıdın.

QUARESMA FARKI
Quaresma yine klasını konuşturdu. Öyle bir anda öyle bir top attı ki Cenk'e ona sadece vurmak kaldı. Zaten o da bu güzel golle Şampiyonlar Ligi'nde 3. golünü atmış oldu.
Fabri her geçen gün kendine daha güvenen bir kaleci oldu.
17. dakikada çok güzel bir kurtarış yaptı. Bu kırılma anı takıma moral oldu. Gelelim maçın hakemine… Aslında kötü bir yönetim göstermedi. Ama çok kritik iki hata yaptı. Birincisi 7. dakikada Babel'in golünü ofsayt diye saymadı. İkincisi de Pepe'ye sarı yerine kırmızı kart göstermesi gerekiyordu.
Alkışlar Beşiktaş'a.

MAÇIN İYİSİ ATİBA
Kanadalı oyuncu dün müthiş oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LEMAR
Yıldız oyuncu hiçbir varlık gösteremedi.
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