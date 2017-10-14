Bu ne laubalilik
Sanki halı saha maçına çıkar gibi sorumsuz ruhsuz bir Beşiktaş izledik. Gençlerbirliği takımını oynadığı futboldan ve mücadelesinden dolayı kutluyorum. Sadece Beşiktaş'ı yenmediler, ezdiler.
Milli maçtan sonra bütün takımlar toparlanır. Daha büyük bir zevkle maça konsantre olurlar.
Başta Şenol Güneş olmak üzere sanki Gençlerbirliği maçına öylesine bir hazırlık maçı diye sahaya çıkmışlar.
Caner'e bakıyorum dökülüyor. Gökhan Gönül'e bakıyorum dökülüyor.
KANATLAR ÇALIŞMIYOR
Hele Oğuzhan'a iki çift lafım var. Dün sahada var mıydın yok muydun? Senin gibi bir oyuncu bu kadar vasatsa bunun bir nedeni var. O da kendine iyi bakmıyorsun, kusura bakma. Salı günü çok önemli bir Monaco maçı var.
Takıma bakıyorum sanki bir hayalet gibi sahada gezinip duruyorlar.
Negredo eğer bu takımda oynayacaksa özellikle Beşiktaş'ın kanatları kullanması lazım. Ama dün gördüm ki Beşiktaş'ın kanatları da kırılmış.
Maçın son dakikaları hariç Gençlerbrliği oynadı, Beşiktaş seyretti.
Monaco maçı öncesi Siyah- Beyazlılar kötü sinyaller verdi.
MAÇIN EN İYİSİ Mesut Bakkal
Takımını zorlu maça çok iyi hazırladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Beşiktaş
Sezonun en kötü futbolunu oynadılar.
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- Hayri Ülgen
- Bu ne laubalilik
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