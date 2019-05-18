Bireysel fark!

ANADOLU Efes'in Fenerbahçe karşısında galip gelmesindeki temel etken neydi?

Bireysel performanslar dünkü maçta Anadolu Efes adına belirleyici oldu. Larkin ve Micic çok başarılı bir oyun ortaya koydu ve Efes parkeden farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Kalinic ve Vesely'nin maç eksiği Fenerbahçe'yi nasıl etkiledi?

Fenerbahçe takım oyunu sergileyen bir ekip. Sarı-Lacivertliler'de dün 2 önemli eksik vardı. Tribündeki Lauvergne ve Datome'nin yoklukları hissedildi.

Sahada olan Kalinic ve Vesely'nin maç eksikleri dikkat çekti. Takımlarına gerekli katkıyı yapamadılar.

Ergin Ataman dün Obradovic'e göre neleri daha iyi yaptı?

Ergin Ataman da Obradovic de çok deneyimli coach'lar.

Dünkü maç bir yandan ikisinin mücadelesi oldu. Ataman daha iyi motive olan taraftı.

Fenerbahçe'nin son periyotta oyundan kopması normal miydi?

Fenerbahçe disiplinli bir takım ancak fark açılınca oyundan kopmaları normal. Efes de Fenerbahçe'ye geri dönme şansı vermedi.

Efes, Euroleague'inen iyi takımına karşı kazandı.

Larkin'i nasıl buldunuz?

Larkin son haftalarda inanılmaz bir performans sergiliyor.

Efes'in finalde de en büyük kozu olacaktır.​

Efes'in finaldeki şansını nasıl görüyorsunuz?

Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı eleyen Anadolu Efes'in finaldeki rakiplerine karşı da ciddi bir şansı var. Finaller her zaman farklıdır. Efes'in şampiyonluk şansı %50.