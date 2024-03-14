GEÇEN hafta İstanbul Bahçelievler Yeşilay Şubesi yöneticileriyle kahvaltı yaptım. Şubenin Başkanı Mahir Ekinci, başkan yardımcısı ve Bahçelievler Gümüşhane Spor Kulübü kurucularından Eren Atılgan, Yeşilay Bahçelievler Şube Sorumlusu Kevser Eraslan'la uzun uzun sohbet ettik. Buluştuğumuz Sempati Kafe'de Down sendromlu çocukların işçiliğini gördüm de cennetin çocuklarını orada çalıştırmanın alkışlarını da bunu düşünen insanlara teslim etmeliyim.

***

Yeşilay anlamlı mücadelenin ta kendisi.

Hele 12 yaşındaki çocuklar elektronik sigaraya bu denli meyilliyken ve uyuşturucu mahallelere kadar girmişken.

Şube Başkanı Mahir Ekinci tam bir halk adamı, hayatını bu mücadeleye adamış.

Yüreğindeki güzellik kurduğu cümlelerde de dışa vuruyor. Her yıl 1.3 milyon insanın pasif içiciliğe maruz kaldığı için hayatını kaybettiği gerçeğini örnek gösterirken çağrısını yineledi. "Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkese destek olmak için buradayız." Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılar için115 danışma hattı ile her daim hizmette. Ekip arkadaşları da bir hayat kurtarmak için gönüllü olmaktan gurur duyuyor. Gönüllülerden Beyza Rana Soytürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 4'üncü sınıf öğrencisi, aynı zamanda TUBİTAK ARDEB1001 Projesi üzerine çalışıyor.

***

Yeşilay çalışanları ve gönüllüleri Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın kendilerine karşılıksız tahsis ettiği binada hizmet veriyorlar.

1977 yılında mezun olduğum Bahçelievler Lisesi hayatımın dönüm noktasıdır.

Gençliğim hala oralarda gezinirken, Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yaptıklarını takdirle izliyorum.

Böyle dürüst ve çalışkan insanların seçim için duvar afişlerine bile gerek yok.

Bahçelievler halkı yapılanları da görüyor, bir belediye başkanının verdiği sözlere gösterdiği sadakati de. Böyle bir başkanın bu seçimden sonra da hizmetlerini sürdürmesi yine kaçınılmaz bir gerçek.

***

Yeşilay'ın şimdiki zamanda ne kadar büyük misyon yüklendiğini görebilmemiz için, çocuklarımızı korumanın zorlaştığı sistemi de görmemiz lazım.

Gençlik yıllarımda Ramazan'daki saygıyı hatırlıyorum. Meyhanelerin camlarındaki levhayı: "Ramazan nedeniyle kapalıyız!" Şimdi sosyal medyada ünlü isimler tarafından yapılan rakılı paylaşımlar hem özendirici hem tahrik edici.

Sigaranın tane hesabıyla yılda100 milyarın üzerinde bir tüketime ulaşmasıyla sigara içenlerin yaşının küçülmesi arasındaki bilanço da felaketi anlatmaya yeter!

***

Uyuşturucu baskınlarını ve çökertilen örgütlerin haberlerini izledim de İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya yine "helal olsun" dedim.

O yüzden Yeşilay olsun, Narkotik olsun, Belediye Başkanı ve Bakan olsun, layıkıyla çalışan kim varsa hepimiz bir şekilde onların yanında olmalıyız.

Bazen zarif bir cümleyle, bazen alkışlarla, bazen de gönüllü olarak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Fırına pide as.

Kimseye yüksekten bakma.

Çocuğunun arkadaşlarını tanı.



Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Çok arkadaş çok arkadaş



Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş



Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş

Hakkı YALÇIN



Çocukluğumuzda okuduğumuz çizgi romanlar bizdeki kültürün fiyakasıydı.



Hayat!

Hayatın gerçeklerine akıl sır ermez.

Çünkü insanlara en deli rolleri aklı oynar. Ama deli gömleği hayatın hiçbir döneminde moda olmamıştır.

İnsanları insanca bir hayatın dışında tutanların hayattaki rolüne bakınca insanlığınızdan utanırsınız. Siz gözlerinin içine baksanız da onlar utanmaz!

Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki bunda mücadelenin onuru mevcuttur. Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki beş para etmez!