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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
23 Ocak 2024, Salı

Yoldan çıkmak!

FENERBAHÇE'nin Samsunspor'u yenebilme ihtimali maçtan önce ne kadar büyükse, maçtan sonraki hayal kırıklığı da o kadar büyük olur.
Kaç maçtır berbat anonslar veren futbolculara hala forma giydirilmekte inat ediliyorsa, liderlik bile o takıma yük olur ve 2 puan havaya gider.
Unutulmasın ki bu takım kaç sezondur bütün şampiyonlukları böyle kolay zannedilen maçlardaki kayıplarla kaybetti.
O yüzden tribünlere asılması gereken pankart; "şampiyonluk hasretinden prangalar eskittim!"

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Dzeko'nun dizlerinin bağı çözülmüş gibi. Beyniyle ayakları arasında komut sorunu var.
Bu durumda dinlendirilmesinde sakınca yok. Batshuayi diye bir futbolcu da var, sorunsuz ve enerjik. Tadic'in mazisindeki görkemli kartpostallarla sahaya koyduğu silik görüntüler arasındaki çelişki devam ediyor.
Takımda varsa yoksa Ferdi Kadıoğlu ve topun ayağında can bulduğu İrfan Can Kahveci.

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Galatasaray'ın Trabzon'daki farklı galibiyeti, Fenerbahçe'nin kaybettiği 2 puanla birlikte bir hazine avına dönüştü. Trabzon'a kazanmaya geldikleri belliydi ve maç boyu bu ritmi hiç bozmadılar. Gecenin kaliteli kısımlarında baş oyuncu olarak kendini gösteren Zaha yurtdışındaki kapasitesine ulaşma çabasında olduğunu da gösterirken, Galatasaray'da en çok aşama kaydeden adamın Barış Alper Yılmaz olduğunu özellikle belirtmeliyim.

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Beşiktaş'ın Pendikspor karşısındaki içler acısı haline baktım da Beşiktaşlı futbolcularda olmayan şeyleri sıralarsak sayfalar yetmez. Belli ki bu kadroyla bu sezon "dramatik sonuçlar" bitmez.
Beşiktaş takımı domino taşlarından inşa edilmiş bir oyuna layık değil. Bazı futbolcuların o formaya layık olmadıkları gibi.
Yola çıkmakla yoldan çıkmak arasındaki farkı bilmeyenlerin bu kulüpte işi olmamalı. Unutulmasın ki o sevda sahipsiz değil.

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