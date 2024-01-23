lambalarının sesini kısıp gaz lambasını yaktığımda meselenin nostaljik değil ekonomik olduğunu biliyorum.Ama gaz lambalarının da gözleri ıslak, mecburen erken uyutuyorum.

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Ev sahipleri daha iyi müşteri bulduğunda insanları evlerinden çıkartırken vicdanların paslandığını söylemeye gerek yok.Kendinden kötü durumda olanı seyretmek vicdansızlığa moral takviyesi!Çocukluğumun güzel insanlarını rüyalarda bile göremiyorum artık.

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"İyilik en büyük kötülüktür" diyen insanların bazıları vefa yangınının içinden çıkmış olabilir ama çoğu iyilik yapmaktan kaçmanın kolay yolunu bulmuşlar.En büyük iyilik onlara insan olduklarını hissettirebilmektir ama nafile!Sonradan görme zenginlerin karnesinde insanlık sıfırın altında olabilir ama hayat onları el üstünde taşıyor!

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Ansiklopedi aşklarımız vardı, kitaplardan öğrendiklerimizi televizyon dizilerinde hayale dalarak kaybettik. Kafka'nın Mektuplarını kaç kişi okudu?Evlerdeki kütüphane duygusunun temelini yerle bir edenler, ellerinden silah eksilmeyen televizyon dizilerinde namlunun çocuklarına çevrildiğini görmeyenler, "gerçek hikayeden uyarlanan masalları" birkaç yıl içinde görürler!Uyuşturucuya batmış evlatlarını, sosyal medya fenomenlerinin ayak izlerini takip eden kızlarını sokaklarda fellik fellik ararken!

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Yasaların bile kişiye özel uygulandığı bir ülkede, evinden çıkıp başını derde sokmadan eve dönebilmek yapılacak en iyi işlerden biri olarak görülüyor.İşledikleri suçlardan saklanmak için haksız yere başkalarını suçlayanlar revaçta!"Hukukun geleceği yok biz hukuka gidelim" deseniz bile başınız derde girer.

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Bizleri mutlu eden hüzünleri evlat edindik ama hala kimlik çıkartamıyoruz.Ne de olsa ülkemizde göçebeyiz!

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Arkası sağlam olanların, yumurta topuklu kabadayıların bütün kirleri aklanır paklanır da çocuk olmak bile yasaklanırsa masallar çocukların doğduğu gün biter.Çocukların istediği peri masalları falan da değildir, "Keloğlan" bile yeter!

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Birkaç beleş dolar kazanmak için dostlarını harcamak gerçeği modadır artık.İnsanlık yasalarından ödün vermemeye çalışanlar için hayat ne kadar zorsa, işini bilenler için o kadar kolaydır.

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Onların bildiklerini öğrenmek isteseydik hepimiz dolar milyoneriydik.

Gözü olanın gözü çıksın! En kötü şartlarda bile insanlıktan çıkmayı göze almayanların onurudur yaşamak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Gaz lambası kullan.

Dişlerine bakım göster.

Sigara içme.

Hapishaneye kitap gönder.

Türkü dinle.



Her gece yolumun

Üstünde durma

Aşktan önce ekmek

Kavgam var benim

Ateşten gömleği

Zaten giymişim

Senden önce hayat

Kavgam var benim



Dilimde dolanır

Eski bir türkü

Sırtımda hayatın

En ağır yükü

Benimki kimsesiz

Hazin bir öykü

Senden önce hayat

Kavgam var benim

Hakkı YALÇIN



Soralım bakalım sarraflara, ne biçiyorlar günümüz insanlığına?



Hamam böcekleri!

Nasıl ünlü olduklarını hala anlayamadığım kadınların sosyal medyadaki paylaşımları, televizyonlarda da haber olarak yayınlanıyor. Kadınların çoğunda özne şehvet!

Rahmetli Kayahan'la yıllar önce bir söyleşim olmuştu da hamam böcekleriyle ilgili ilginç bir görüşte bulunmuş, eskiden siyah olan hamam böceklerinin neden siyaha dönüştüğünü anlatmıştı.

"Amerika'dan gelen süt tozu kutularıyla böcekler evrim geçirdi ve kahverengi oldu." Ülkemizdeki ünlüler de sosyal medyayla evrim geçirdi şehvet abidesi oldu!